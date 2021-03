Nun wird also auch der Ton bei Bayer Leverkusen rauer: Vor dem Auswärtsspiel des Teams von Trainer Peter Bosz bei Hertha BSC am Sonntag haben sowohl Sportdirektor Simon Rolfes wie auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler klare Forderungen gestellt. "Das Spiel am Sonntag bei Hertha BSC ist enorm wichtig für uns im Kampf um die internationalen Plätze. Wir wollen weiter Richtung Platz vier, müssen aber auch auf die Teams hinter uns schauen" , sagte Rolfes.

Der 39-Jährige stellte klar: "Mit unserem Kader ist trotz der vielen Ausfälle ein Jahr ohne Europa nicht vorstellbar." Dabei stehe Fußball-Lehrer Peter Bosz jetzt unter Zugzwang. "Der Trainer muss die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gegen Bielefeld ziehen und mit den Spielern Lösungen für Berlin finden - das ist jetzt die wichtigste Aufgabe" , betonte Bayers Sportdirektor. Auch die Spieler seien gefordert. "In so einer Situation müssen alle Spieler Haltung zeigen, Aggressivität, einen klaren Willen. Die Spieler sind gefordert - einzeln und als Mannschaft. Das erwarten wir" , sagte Rolfes.

Europa-Platz in Gefahr

Der Werks-Klub muss nach der 1:2-Heimpleite am vergangenen Sonntag gegen Arminia Bielefeld und nur einem Sieg in den letzten sieben Pflichtspielen sogar um einen Europacupplatz bangen. In DFB -Pokal und Europa League wurden die Ziele zuletzt schon leichtfertig verspielt.

"An der Qualität liegt es sicherlich nicht. Ich glaube auch, dass alle Spieler alles geben, ich würde ihnen nicht mangelnden Einsatz vorwerfen", sagte jüngst Rudi Völler in Mediengesprächen. Und in Richtung Coach Bosz: "Aber wenn der Trainer glaubt, dass der eine oder andere Spieler nicht in Form ist, dann muss er andere Spieler bringen. Man hat gegen Bielefeld gesehen, dass es anders wurde, als Florian Wirtz reinkam. Uns fehlen halt generell Frische und vor allem Unbekümmertheit im Spiel." Bayer müsse auf jeden Fall "besser verteidigen und vor dem Tor effektiver werden".

Völler macht Druck auf Bosz

Ein internationaler Platz ist auch für Völler Pflicht. Dieser Erwartungshaltung muss sich der niederländische Fußballlehrer Bosz stellen. "Bei uns genießt Peter Bosz große Wertschätzung, er hat Rückendeckung erhalten" , äußerte Völler, "umso mehr weiß er natürlich, dass wir nächsten Sonntag im Spiel bei Hertha BSC und in den kommenden Wochen ein anderes Gesicht zeigen müssen, dass auch er in der Verantwortung steht."