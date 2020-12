Mehr Stabilität bei Bayer 04 unter Bosz

Doch nun hat es ausgerechnet Bosz geschafft, der notorisch anfälligen Werkself aus Leverkusen mehr Stabilität zu verleihen, auch weil er sein Spielsystem behutsam, aber erfolgreich angepasst hat: Mit einer insgesamt defensiveren Grundordnung und mehr Balance zwischen den Mannschaftsteilen. Nur Leipzig hat weniger Gegentreffer kassiert als der ungeschlagene Tabellenführer.

In der Offensive gehört Leverkusen weiter zum Besten, was die Liga zu bieten hat, auch international: In der Europa League hat keine deutsche Mannschaft mehr Tore erzielt als Leverkusen in der abgelaufenen Vorrunde. Und das, obwohl Bayer im Sommer mit Nationalspieler Kai Havertz und Kevin Volland die zwei wichtigsten Stürmer verloren hat.

Abgang von Havertz und Volland wettgemacht

Den Verlust wettgemacht haben gleich mehrere Spieler, allen voran der ewige Joker Lucas Alario, mit bislang acht Treffern auf einmal Leverkusens bester Torschütze. Super-Talent Florian Wirtz spielt schon jetzt eine tragende Rolle, nicht nur wegen seines Zaubertors gegen Hoffenheim. Auch 25-Millionen-Neuzugang Patrick Schick, eigentlich als Ersatz für Havertz geholt, kommt nach Verletzungsproblemen langsam in Schwung. Viel Gefahr kommt auch immer über die Außenbahnen, mit den zwei Tempodribblern Moussa Diaby und dem wieder aufgeblühten Leon Bailey. Die Variabilität in der Offensive zeigt sich auch in der Stärke bei Standards, vier Tore nach Eckbällen bedeuten Ligaspitze. So steht Leverkusen erstmals seit dem 12. September 2014 in der Bundesliga-Tabelle wieder ganz oben.

Video starten, abbrechen mit Escape Baumgartlinger über Tabellenführung: "Das sagt schon etwas aus". Sportschau. . 00:27 Min. . Verfügbar bis 14.12.2021. Das Erste.

Julian Baumartlinger sprach am WDR-Mikrofon von einer Momentaufnahme, sagte aber auch: " Das sagt schon etwas aus, oben zu stehen, vor den ganzen starken Mannschaften, nach einem Drittel der Saison ", sagte Baumgartlinger, in den vergangenen Wochen Leverkusens Garant für die Stabilität im defensiven Mittelfeld und zweikampfstärkster Mittelfeldspieler der Liga.

Bailey: "Wir wollen große Dinge schaffen"

"Es ist ein super Gefühl und eine große Motivation, auf Platz eins zu stehen. "Wir wollen dieses Jahr einige große Dinge schaffen", sagte der zuletzt überragende Flügelflitzer Bailey. Dies klang fast so, als würde er von möglichen Titeln sprechen - eigentlich ein Tabu am Standort, der sich die Marke "Vizekusen" hat schützen lassen.

Derby in Köln, Showdown gegen FC Bayern

Am kommenden Samstag, im letzten Spiel vor Weihnachten, kommt es tatsächlich zum großen Showdown mit dem Rekordmeister FC Bayern. Der vielleicht größere Mentalitätstest steht aber schon am Mittwoch an, mit dem Derby beim 1. FC Köln. Der Tabellenführer aus Leverkusen ist in der jetzigen Verfassung klarer Favorit. Es sind ähnliche Vorzeichen wie vor exakt einem Jahr, als Leverkusen ebenfalls beim damals schwer angeschlagenen Nachbarn auf der anderen Rheinseite antrat - und mit 0:2 verlor. Unter Umständen wird sich schon am Mittwochabend in Müngersdorf zeigen, wie belastbar Leverkusens neue Stabilität ist.

Stand: 14.12.2020, 11:45