Nur Schick glänzt bei Bayer - Profis stellen Mentalitätsfrage

Patrik Schick entwickelt sich bei Bayer Leverkusen immer mehr zum Tor-Phänomen. Die letzten acht Treffer der Werkself gehen allesamt auf sein Konto. Insgesamt kommt der tschechische Nationalspieler in dieser Saison bereits auf 16 Tore im Fußball-Oberhaus - und das in 13 Einsätzen. Das ist Rekord in der inzwischen 43-jährigen Leverkusener Bundesliga-Geschichte.

Trotz der beeindruckenden Zahlen ist Schick so etwas wie der tragische Held der vergangenen Spieltage. Schon gegen Eintracht Frankfurt brachte der 25-Jährige sein Team per Doppelpack mit 2:0 in Front. Endstand: 2:5. Auch am Mittwochabend gegen die TSG Hoffenheim erzielte Schick die ersten beiden Tore, doch Bayer schaffte es erneut nicht, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Binnen 2:59 Minuten verspielte die Werkself die fast schon sicher geglaubten drei Punkte.

"Ist kein Pech mehr"

Das sorgte nicht nur für großen Frust bei Schick, sondern auch für die in Leverkusen fast schon traditionelle Mentalitäts-Debatte. " Es ist kein Pech mehr. Wir müssen an unserer Mentalität während des Spiels arbeiten ", brachte es der Tscheche auf den Punkt. In dieselbe Kerbe schlug Bayer-Keeper Lukas Hradecky: " Wir dürfen das letzte Heimspiel des Jahres nicht so verspielen. Mentalität ist ein Scheißwort, aber wir sind da einfach zu brav. "

Video starten, abbrechen mit Escape Schick-Tore reichen Leverkusen nicht - Hoffenheim erzwingt Remis. Sportschau. . 09:42 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Dabei sah es für die Werkself 80 Minuten lang nach einem gelungenen Jahresabschluss vor heimischer Kulisse aus. Die 13.272 Zuschauer sahen eine spielfreudige und unbekümmerte Leverkusener Mannschaft, die gewillt war, die jüngsten zwei Pflichtspielniederlagen vergessen zu machen.

Doch beim ersten Rückschlag brach das Team von Trainer Gerardo Seoane einmal mehr völlig in sich zusammen. Eine Erklärung dafür hatte auch Hradecky nicht. " Wir waren ohne Grund unsicher ", sagte der Schlussmann und gab unumwunden zu: " Es ist enttäuschend, das macht die Stimmung natürlich schlecht. "

Diaby fliegt vom Platz

Zu allem Überfluss verlor Leverkusen auch noch Moussa Diaby, der nach einem Frustfoul in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog. " Das ist ärgerlich ", sagte Bayer-Coach Seoane. " Aber das gehört zum Entwicklungsprozess eines jungen Spielers ".

Immerhin konnte zumindest Hradecky am Ende eines erneut verkorksten Abends noch mit einer gesunden Ironie seine sichtlich schlechte Laune mit Blick auf das letzte Hinrundenspiel am Sonntag beim SC Freiburg verbessern: " Vielleicht sollten wir da ein 1:0 bis zum Ende halten, das klingt wie ein besserer Plan. "

cl | Stand: 16.12.2021, 11:01