Havertz trifft aus zehn Metern

Insgesamt gab Bayer aber den Ton an und hatte deutlich mehr Ballbesitz, Torschüsse und gewonnene Zweikämpfe zu verzeichnen. In der 31. Minute belohnte sich Leverkusen für den Aufwand: Eine Brandt-Flanke verlängerte McKennie unglücklich in die Mitte, wo Kai Havertz stand und den Ball aus zehn Metern ins Tor hämmerte.

In der 37. Minute hatte Schalke die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Bayer-Keeper Lukas Hradecky lenkte einen platzierten Schuss von Nassim Boujellab mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

Hradecky pariert Foulelfmeter von Bentaleb

Kurz nach Wiederanpfiff wurde Bayer kalt erwischt. Nach einem feinen Pass von Boujellab war Burgstaller durch und schob zum 1:1 ein. Der Treffer wurde vom Videoassistenten noch einmal auf eine Abseitsstellung überprüft, dann aber gegeben.

S04-Keeper Alexander Nübel wehrte einen Schuss von Havertz (50.) aus kurzer Distanz ab. In der 51. Minute wurde Schiedsrichter Deniz Aytekin erneut vom Videoassistenten benachrichtigt. Nach Sichtung des Materials gab es Foulelfmeter für Schalke: Volland hatte McKennie mit dem Arm im Gesicht getroffen. Caliguiri trat an, scheiterte aber am glänzend parierenden Hradecky.

Nach der Pause Partie auf Augenhöhe

Leverkusen benötigte nach der Pause einige Minuten, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Im Gegensatz zur ersten Hälfte, in der Bayer die dominante Mannschaft war, sahen die 30.210 Zuschauer nun eine ausgeglichene Partie.

In der 72. Minute stand wieder der Videoassistent im Fokus. Schalkes Embolo kam im Duell mit Jonathan Tah und Wendell im Leverkusener Strafraum zu Fall. Aytekin entschied zunächst auf Elfmeter, nahm die Entscheidung dann aber wieder zurück. Beide Teams spielten in der Schlussphase auf Sieg, ein Tor fiel nicht mehr. Schalke empfängt am letzten Spieltag den VfB Stuttgart, Leverkusen tritt bei Hertha BSC an.