Am Donnerstagvormittag (19.08.2021) hatte sich Wendell bereits in Porto zum Medizincheck aufgehalten haben. Der 28-Jährige Verteidiger wechselt zum Champions-League-Teilnehmer aus der portugiesischen Hauptstadt und wird das Rheinland nach sieben Jahren verlassen. Das teilte der Klub am Abend mit. Nach dem Abgang von nun sieben Stammkräften wie den Bender-Zwillingen (Lars und Sven) Leon Bailey, Tin Jedvaj, Demarai Grey, Aleksandar Dragovic und nun auch noch Wendell erhält das Team von Trainer Gerardo Seoane ein neues Gesicht.

Es ist viel Bewegung im Kader von Bayer 04, obwohl die Saison bereits begonnen hat und sich europaweit die meisten Klubs nach der deprimierenden Corona-Saison mit Personalentscheidungen noch sehr zurückhalten. Es wirkt wie ein Neuanfang. Und die erste große Prüfung wartet bereits. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Seoane Borussia Mönchengladbach (Live-Ticker ab 18.15 Uhr).

Geld für weitere Neuzugänge

Fünf Neuzugänge mit Odilon Kossounou, Mitchel Bakker, Piero Hincapié, Zidan Sertdemir und zuletzt Robert Andrich stehen den Abgängen gegenüber. Laut portugiesischen Medien sollen die Leverkusener zwischen vier und fünf Millionen Euro für Wendell kassieren. Geld, das für weitere Neuzugänge bereitsteht. Ein Flügelspieler würde Bayer 04 nach den Abgängen von Gray und Bailey noch dringend benötigen. Aber auch ein rechter Verteidiger würde dem Kader noch gut tun. Auch dafür werden die Leverkusener Verantwortlichen um Sportdirektor Simon Rolfes sicher eine Lösung finden.

Die gute individuelle fußballerische Qualität der verpflichteten Spieler war bei den Leverkusenern in den vergangenen Jahren ohnehin kaum einmal ein Thema. Vielmehr rankte sich die Kritik der Öffentlichkeit (aber häufig auch die interne) vielmehr um die zu gering ausgeprägte Siegermentalität der Profis, die (zu) häufig einen Eindruck hinterließen, als dass sie nicht den letzten Biss, die letzte Einsatzfreude an den Tag legten. Und die es nie geschafft haben, das stets vorhandene Talent in Titel zu verwandeln. Das soll sich in dieser Saison geändert haben. Denn auch Trainer Seoane setzt auf robuste Spieler. " Wettkampfmentalität ist bei allen Spielern, die wir geholt haben, ein wichtiger Punkt" , sagte der Schweizer.

Andrich soll junge Spieler dirigieren

Und so soll der für rund acht Millionen Euro von Union Berlin verpflichtete Andrich wohl derjenige sein, der das Team künftig anführen soll. Gerade auch, um die Lücke, die die Bender-Zwillinge hinterlassen, mit seiner Aggressivität und seiner Führungsstärke auszufüllen. Und er soll die jungen Spieler wie etwa Florian Wirtz, der nach einer Leistenverletzung wohl wieder einsatzfähig ist, auf dem Platz dirigeren.

" Das Thema Mentalität spielt sicher eine Rolle. Dass ich auf dem Platz ein ‚Rowdy’ oder eine ‚Dreckssau’ sein kann, wurde mir bisweilen auch schon negativ ausgelegt" , sagt Andrich. "Ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meiner Art sehr weiterhelfen kann. Ich versuche schon, alle in ein Boot zu holen. Da gibt’s sicher Verbesserungspotenzial, aber das bekommen wir hin."

"Wir wissen, was wir von ihm bekommen: Zweikampf- und Kopfballstärke, gutes Passspiel, Präsenz sowie robuste Physis", so Seoane. Nach dem 1:1 bei Union Berlin am vergangenen Wochenende wissen die Leverkusener nicht so richtig, ob sie darüber erfreut oder verärgert sein sollen. Gegen Mönchengladbach wartet nun eine sehr diffizile Aufgabe auf die Werkself. Mit der Mentalität der Neuen soll es nun aber vorangehen unter dem Bayerkreuz.

Stand: 20.08.2021, 08:00