Die Werkself hatte in der Bundesliga zuletzt einen guten Lauf. Seit Trainer Peter Bosz im Winter das Ruder übernommen hatte, avancierte Bayer zum drittbesten Team in der Rückrunde. Doch die Vorbereitung in die neue Spielzeit verlief unrund. Von sieben Tests wurde nicht einer gewonnen. Gegen Sittard, Eupen, Watford, Almelo und zuletzt Valencia gab es sogar Niederlagen.

Bayer: Nur ein Stammspieler verließ den Klub

Das 4:1 im Pokal bei Viertligist Alemannia Aachen liest sich deutlich, war unter dem Strich aber nicht sonderlich glanzvoll. Mit Julian Brandt verlor Bayer in diesem Sommer nur einen Stammspieler, allerdings einen, der in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison unter Peter Bosz überragende Leistungen zeigte (6 Tore und 14 Assists in 17 Partien).