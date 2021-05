Eine Rückkehr des 23-Jährigen für die letzten beiden Spiele schloss Trainer Hannes Wolf am Freitag aus: "Dass wir das in der Zeit hinbekommen, halte ich für schwierig." Damit fehlt Bailey im Kampf um die Europa League am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr) und beim abschließenden Spiel bei Borussia Dortmund am 22. Mai.