Bayer Leverkusen - Führungsspieler für junge Truppe gesucht

Vor der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München war viel gerätselt worden, ob die junge Bayer-Truppe mit dem erfrischenden Offensivfußball in der Lage wäre, die Münchner zu schlagen - sie war es nicht. Stattdessen hat die Elf von Coach Gerardo Seoane in der ersten Halbzeit eine Lehrstunde in Sachen Fußball bekommen. Am Montag nach der 1:5-Klatsche beginnt unter dem Bayer-Kreuz die Aufarbeitung von frustrierenden ersten 45 Minuten.

Der Leitwolf fehlte

" Wir waren nicht bissig und aggresiv genug in den Zweikämpfen ", sagte bespielsweise Seoane oder auch: "Der frühe Rückstand war ein Nackenschlag für unsere junge Mannschaft." Beides sind sicherlich Faktoren, die eine Rolle für die schwache erste Halbzeit spielten. Zum einen erwischten die Leverkusener wohl den bisher schwächsten Tag in dieser Spielzeit ausgerechnet im Spitzenspiel, zum anderen war das Team im Schnitt eben gerade einmal knapp 23 Jahre alt. Spieler wie Moussa Diaby, Florian Wirtz oder Mitchel Bakker erlebten bisher eher einen steilen Aufstieg und kaum Rückschläge.

Dennoch muss man hinterfragen, wie es passieren kann, dass innerhalb von sieben Minuten vier Gegentore fallen. Schließlich besteht die Leverkusener Mannschaft nicht nur aus jungen Nachwuchs-Talenten, die gewissen Formschwankungen unterliegen können. Sondern auch aus erfahrenen Spielern wie Lukas Hradecky, Jonathan Tah oder Kerem Demirbay. Es fehlte ein Spieler, der das Team aus seiner Lethargie holte.

Seoane: "Wir sind noch nicht so weit"

Prädestiniert sind dafür eigentlich die gestandenen Profis mit internationaler Erfahrung wie Demirbay, Tah oder Patrik Schick. Immerhin gab sich Tah nach der Partie selbstkritisch: " Die Art und Weise wie wir das Spiel verloren haben, war nicht korrekt . Wir haben sehr schwach angefangen, waren nicht da, haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben ."

Seoane möchte aus dem Spiel nun seine "Lehren" ziehen - besonders aus den "schwierigen sieben Minuten, wo man nur Fehler gemacht habe". Eine Erkenntnis: Die Werkself mag hochtalentiert sein, aber eben noch kein Spitzenteam. Doch der Schweizer betont, dass er vorher schon gesagt habe, man sei "noch nicht so weit".