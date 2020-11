Ewiges Duell um Platz vier: Leverkusen gegen Gladbach

Zwei Mal internationale Bühne, zwei Mal Spektaktel. Erst gewann Borussia Mönchengladbach in der Champions League 6:0 gegen Donezk. Dann schlug Bayer Leverkusen in der Europa League Hapoel Be'er Scheva 4:2. Nun treffen die beiden formstarken Teams in der Bundesliga aufeinander (Sonntag, 18:00 Uhr).