Cunha trifft Aluminium

Die Leipziger hingegen überließen Leverkusen den Spielaufbau und gingen stattdessen zunächst extrem früh ins Pressing. Dazu spielten sie aber immer wieder feine Pässe über Leverkusens hochstehende Abwehr hinweg - ein Muster, gegen das die Bosz-Mannschaft kein Mittel fanden. Es war Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky, der seine Mannschaft mit zwei Paraden gegen Matheus Cunha (8.) und Timo Werner (16.) vor einem Rückstand bewahrte.

In der 28. Minute wäre dann auch Hradecky chancenlos gewesen, doch Cunhas Schlenzer aus 22 Metern klatschte an die Latte. Kurz darauf hatte Leverkusen noch einmal Glück, als Marcel Sabitzer nach einer flachen Hereingabe von Werner nur das Außennetz traf (34.). Und Leverkusen? Abschlüsse von Bayers Offensive waren in der ersten Hälfte selten, den gefährlichsten hatte Kevin Volland, als er aus der Drehung knapp am Tor vorbeischlenzte.

Immer wieder Volland

In der zweiten Hälfte stand Leverkusens Defensive dann sicherer. Sie hatte es nun auch leichter, weil die Leipziger nun nicht mehr so engagiert ins Pressing gingen und auch die Ideen in den Umschaltaktionen seltener wurden. Bei eigenem Ballbesitz fiel Leverkusen allerdings lange nicht viel ein - bis zur 66. Minute. Karim Bellarabi spielte zu Charles Aranguiz, der steckte flach zu Volland durch und der tat das, was er gerade richtig gerne tut: Er traf, zum vierten Mal in dieser Bundesligasaison.

Nkunku gleicht aus

In diesem Moment war Leverkusen Tabellenführer - sie blieben jedoch nicht lange an der Spitze. Es lief die 78. Minute, als Leipzigs Joker Christopher Nkunku mit einem feinen Heber über Hradecky hinweg den 1:1-Endstand erzielte.