Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg rückten drei neue Spieler in die Startelf. Timothy Fosu-Mensah, Wendell und Kerem Demirbay spielten für Lars Bender (Wadenverletzung), Nadiem Amiri (positiver Coronatest) und Lucas Alario.

Chancenarme erste Hälfte

Die erste Halbzeit brachte für beide Mannschaften kaum Torchancen. Sowohl Leverkusen als auch Leipzig verteidigten gut, aber ließen dafür im Angriff die nötige Kreativität vermissen. Das etwas gefährlichere Team war allerdings Leipzig.

So kam beispielsweise Nkunku nach fünf Minuten aus spitzen Winkel zum Schuss, aber sein Schlenzer ging am Bayer- Tor vorbei. Wenig später traf Sabitzer per Flachschuss aus zehn Metern zum vermeintlichen 1:0, aber der Leipziger stand knapp im Abseits. Das Tor zählte nicht (12.).

Danach sorgte Angelino auf Seiten der Leipziger zwei Mal für ein wenig Torgefahr. Aber erst ging eine Direktabnahme am Tor vorbei (18.) und dann ein Freistoßversuch von der Mauer ins Aus (29.). Leverkusen schaffte es kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Es ging mit 0:0 in die Halbzeit.

Gegentor kurz nach Pause

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig mehr vom Spiel. Und wie schon in der ersten Halbzeit gehörte Nkunku der erste Torabschluss, dieses Mal aber aus deutlich besserer Position. Aus zwölf Metern halbrechter Position knallte er den Ball mit dem Vollspann unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 für Leipzig (51.).

Leverkusen gelang auch nach dem Gegentreffer offensiv nicht viel. Peter Bosz reagierte und wechselte zwei neue Offensivkräfte ein. Für Diaby und Sinkgraven kamen Schick und Bellarabi (59.).

Zunächst sorgte aber nur Leipzig weiter für Torgefahr. Sörloth setzte einen Schuss aus 17 Metern an den Pfosten. Olmos Nachschuss hielt Leverkusens-Schlussmann Hradecky überragend (62.). Leverkusen fand in der Folge zwar immer häufiger den Weg in den Strafraum der Leipziger, wirklich gefährliche Abschlüsse kamen dabei aber nicht zustande.

Erst kurz vor Schluss erarbeitete sich Leverkusen die beste Chance im Spiel. In der 89. Minute kam Lucas Alario aus zehn Metern frei zum Schuss, aber Torhüter Gluasci parierte. Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhte Leipzig fast noch auf 2:0. Sabitzer knallte einen Freistoß von der Sechzehnerkante an die Latte.