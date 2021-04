Funkels Aufholjagd mit Köln startet ausgerechnet in Leverkusen

Eigentlich hatte Friedhelm Funkel nach der Beurlaubung bei Fortuna Düsseldorf im Januar 2020 seine Karriere für beendet erklärt. Vorausgegangen war ein 0:3 bei Bayer Leverkusen. Doch jetzt ist er zurück auf der Trainerbank, will dem 1. FC Köln in den letzten sechs Spielen doch noch zum Klassenerhalt verhelfen. Seine erste Aufgabe: Das rheinische Derby in Leverkusen.

Das Ergebnis sollte aus Sicht der Geißböcke diesmal zwingend ein anderes sein. Sonst droht man in der Tabelle den Anschluss zu verlieren.

Vergangene Saison als Blaupause

Dass so ein Derbysieg Kräfte mobilisieren kann, haben die Kölner in der vergangenen Saison bewiesen. Mit einem 2:0 gegen eben jene Werkself begann damals der Zwischenspurt mit acht Siegen aus den folgenden elf Spielen, durch den der FC vom letzten bis auf den zehnten Platz kletterte.