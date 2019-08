Bayer mit Ballbesitz, Belfodil lässt Riesenchance liegen

Bayer Leverkusen hängte sich direkt voll rein. Zwei Eckbälle nach nur drei Minuten erzwang die Elf von Trainer Peter Bosz, zeigte gute Ansätze im Flügelspiel, doch auch Hoffenheim presste im selten praktizierten 4-2-3-1 und stand defensiv kompakt. Wie an mehreren Schauplätzen an diesem extrem heißen Samstag, gab es auch in Leverkusen nach etwa 25 Minuten eine Trinkpause. Bayer hatte zwar zwischenzeitlich gut 80 Prozent Ballbesitz, fand aber kein Durchkommen im letzten Drittel. Beide Defensiven waren gut organisiert.

Die erste Großchance (29.) konnte dann aber die TSG in Person von Ishak Belfodil verbuchen - frei vor Bayer-Schlussmann Hradecky entschied sich der Stürmer jedoch, links ins Leere abzulegen, wo er Ihlas Bebou vermutet hatte, statt selbst zu schießen. Diese leichtfertig verschenkte Möglichkeit sollte das einzige Highlight der ersten Hälfte bleiben.

Leverkusen erhöht Schlagzahl ohne Erfolg

Außenspieler Leon Bailey konnte nach dem Pausentee die bis dahin beste Leverkusener Möglichkeit nicht verwerten, traf bei seinem Gewaltschuss aus etwa 13 Metern nur das Außennetz (57.). Bayer drückte nun zunehmend, einen Distanzkracher von Karim Bellarabi konnte Stefan Posch - nach Überprüfung durch den Videoassistenten nachweislich mit dem Oberschenkel - noch am Tor vorbeilenken. Zuvor verpasste der für Kerem Demirbay eingewechselte Ex-Hoffenheimer Nadiem Amiri aus kurzer Distanz am langen Pfosten die Führung für Bayer 04 (64.).

Der Tempofußball der Bosz-Elf war für Hoffenheim immer schwieriger zu verteidigen, Bellarabi traf den Pfosten und Sven Bender prüfte TSG-Torhüter Oliver Baumann. Hoffenheim-Coach Schreuder stärkte mit der Hereinnahme von Diadie Samassékou (83.) die defensive Ordnung, die TSG war um den Punktgewinn bemüht.

Dann jubelten die Leverkusener Fans plötzlich: Nach einer der insgesamt 19 (!) Ecken lag der Ball im Netz, doch zuvor hatte Schiedsrichter Felix Zwayer einen Zweikampf im Strafraum abgepfiffen. Durch das Unentschieden hält Bayer mit sieben Zählern den Kontakt zur Ligaspitze.