"Das ist der Witz des Jahrhunderts"

Funkel wurde zuletzt unter anderem das Festhalten an Oliver Fink und Adam Bodzek vorgeworfen. "Ich stelle nicht nach Alter auf. Diese beiden Spieler haben viel für den Verein geleistet. Und auf einmal sollen sie nicht gut genug sein? Das ist der Witz des Jahrhunderts. Wenn ich der Meinung bin, dass sie spielen sollen, dann spielen sie. Da lasse ich mir von niemandem reinreden. Von niemandem."

Grundsätzliche Kritik fände er okay, so Funkel. "Dass es Wellentäler gibt, und dass es dann Kritik gibt, ist normal" , sagte er: "Aber die Kritik muss glaubhaft bleiben. Das war sie in dem Fall nicht." Er wisse nicht, "woher das kommt, aber von den Verantwortlichen im operativen Geschäft wird das nicht nach außen getragen, dessen bin ich mir sicher." Zum operativen Geschäft, so erläuterte Funkel, gehören Mannschaft, Trainerteam und Vorstand. Der Aufsichtsrat nicht.

"Wir müssen nicht viel anders machen"

Wirklich viel ändern will der Coach aber nicht. "Wir müssen nicht vieles anders machen als in den letzten beiden Spielen" , sagte er und ergänzte mit Blick auf die 0:1-Heimniederlage gegen den Abstiegs-Konkurrenten Werder Bremen: "Da würde ich im nachhinein grundsätzlich nichts anders machen."

In Leverkusen muss Funkel erneut auf den noch angeschlagenen Torhüter Zack Steffen verzichten. Trotz seines Eigentors bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Bremen wird wieder Florian Kastenmeier zwischen den Pfosten stehen. "Er hat über 90 Minuten eine tadellose Leistung gezeigt und hat nur in einem Moment gepatzt. Aber ich nehme ihn deshalb nicht raus. Das mache ich nicht" , so Funkel.

Bayer-Coach Bosz fordert Sieg

Bayer, das mit einem 4:1-Erfolg über Paderborn in die Rückrunde gestartet war, geht als klarer Favorit in die Partie gegen den rheinischen Nachbarn. "Wir haben zu Hause schon zu viele Punkte verloren. Das wollen wir am Sonntag anders machen. Wir müssen das Spiel gewinnen" , forderte Leverkusens Trainer Peter Bosz. Ihm droht der Ausfall von Linksverteidiger Wendell (Sprungelenkverletzung).

