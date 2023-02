Leverkusener Tristesse in Augsburg

Der Blick wirkte ratlos, die Augen blickten scheinbar ins Leere. Xabi Alonso schien seinen Augen nicht trauen zu wollen, was der Trainer von Bayer 04 Leverkusen über 90 Minuten mitansehen musste. Eine 0:1-Niederlage beim FC Augsburg, die die ganze Problematik seines Teams in dieser Saison zum Ausdruck brachte. Nach fünf Siegen bremsten nun zwei Niederlagen in Folge den Aufwärtstrend der Werkself jäh.