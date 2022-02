Das Grinsen wollte gar nicht mehr aus seinem Gesicht weichen. Lennart Grill, eigentlich dritter Torhüter von Bayer 04 Leverkusen, sollte eine Einschätzung zum spektakulären 5:2-Erfolg bei Borussia Dortmund geben. Der 23-Jährige durfte aufgrund der Ausfälle seiner beiden Torhüter-Kollegen sein fünftes Bundesligaspiel absolvieren. Und das wird ihm wohl lange in Erinnerung bleiben. " Der Sieg war hoch verdient. Es hat alles gepasst, wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht" , sagte Grill. Fünf Tore beim BVB zu erzielen ist schließlich alles andere als Alltag.

Es war einer dieser Tage, an denen die Leverkusener Profis das eigentlich jährlich wiederkehrende Versprechen der Werkself erfüllte. Das überbordene Talent und die überdurchschnittlichen fußballerischen Fähigkeiten haben sich ausgewirkt - und in ein bemerkenswertes Erfolgserlebnis umgesetzt.

Die Partie war auch deshalb ein Spektakel, weil die Mannschaft von Gerardo Seoane ihre absoluten Stärken - das Umschaltspiel - ausleben durfte. Die Dortmunder erfüllten der Werkself den Wunsch mit einigen Ballverlusten, die die Leverkusener gnadenlos und bemerkenswert treffsicher ausnutzten.

Bayer-Angriffs-Motor läuft auf Hochtouren

Gleich vier Tore entstanden aus Kontersituationen. Eines schöner als das andere. "Das 2:1 war das geilste Konter-Tor, das ich je gesehen habe ", sagte Torhüter Grill und würdigte damit besonders den Torschützen Florian Wirtz, der mit seiner Technik, Übersicht und Torgefahr als einer der Garanten für diese ausgeprägte Stärke seines Teams gilt. Und mit dem blitzschnellen Moussa Diaby verfügen die Leverkusener zudem über einen nahezu perfekten Konterstürmer. "Wir wissen, wenn wir die Räume haben, haben wir Qualität und Speed" , sagte Trainer Seoane.

Der Bayer-Motor in der Offensive läuft derzeit auf Hochtouren. In den vier Bundesliga-Partien im Jahr 2022 erzielten die Bayer-Kicker bereits vierzehn Treffer, davon alleine zehn in den vergangenen beiden Spielen. "Die letzten Spiele haben immer viele Tore garantiert. Es ist klar, dass wir bei Kontersituationen unglaublich stark sind. Das funktioniert aber nur, wenn du vorher eine gute Organisation hast" , sagte Leverkusens Freistoß-Torschütze Robert Andrich.

Zu viele Gegentore

Mit ihrer ausgeprägten Umschalt-Stärke müssten die Leverkusener eigentlich deutlich näher an der Tabellenspitze stehen, als sie sich derzeit wiederfinden: auf Platz drei, fünf Punkte hinter dem BVB, sogar 14 Punkte hinter dem FC Bayern. Das liegt vor allem an der Inkonstanz, für die die Leverkusener seit Jahren bekannt sind und die sie auch in dieser Spielzeit wieder häufig darbieten.

Und bei weitem nicht jeder Gegner versucht - wie die Dortmunder - der Werkself ihr Spiel aufzudrücken. Dann zeigt sich die Anfälligkeit in der Defensive besonders. Oder wie Andrich es nennt: "die Organisation" . Wenn die Werkself die Initiative übernehmen und dabei ihre defensive Stabilität partiell aufgeben muss - dann sind die Leverkusener besonders anfällig. 34 Gegentore und damit rund 1,6 Gegentreffer pro Spiel nach 21 Partien sind kein Wert, der von Titeln träumen lässt. Das können auch 54 erzielte Tore nicht ändern.

Kleine Dinge verbessern

Während sich die Mannschaft gegen das Team von BVB -Trainer Marco Rose konsequent auf die Abwehrarbeit konzentrierte (Seoane: "Wir haben aktiv und solidarisch verteidigt." ), hat sie aber auch schon mehrfach Führungen verspielt. Im Hinspiel gegen die Borussia, als Leverkusen gleich dreimal vorne lag und am Ende mit 3:4 verlor. Vorsprünge haben die Leverkusener in dieser Saison bereits mehrfach verschleudert.

Seoane glaubt, dass sein Team mittlerweile aus ihren Fehlern gelernt hat. " Die Mannschaft versucht jetzt nach jedem Gegentor, das Spiel wieder aktiv in die Hand zu nehmen" , sagte der Trainer. Zu sehen etwa nach dem zwischenzeitlichen 1:1 des BVB.