Thomas Letsch - zum Bundesliga-Trainer gereift

Erste Profistationen im Ausland

Die ominöse Tabelle beschreibt die Bilanz des Trainers seit seiner Übernahme am achten Spieltag. In der "Letsch-Tabelle" stehen acht Siege, zwei Remis und elf Niederlagen - macht 1,24 Punkte pro Spiel und und 26 Zähler unter dem Coach. Bochum hat sich unter ihm auf die Nicht-Abstiegsränge vorgearbeitet. Er selbst hält wie Osterhage nicht viel von diesen Vergleichen. "Am Ende gibt es nur eine Tabelle und die zählt", erklärte er im Podcast "Einfach Fußball" mit Sven Pistor.

Trainer Thomas Letsch im Dress von RB Salzburg

Der gebürtige Schwabe ist über diverse Auslandsstationen als Trainer in den deutschen Profifußball gekommen. "Ich bin stolz auf diesen Weg, den ich gegangen bin. Mein Lebensglück hing nicht von der Bundesliga ab. Ich wollte immer spannende Projekte haben", erklärte er. Aus der Oberliga ging es nach Österreich zur Jugendakademie in Salzburg. Dort ergab sich plötzlich das Debüt als Interimstrainer der Profis - in zwei Spielen holte er immerhin vier Punkte.

Letsch: "Spätestens in Arnheim gereift"

Dennoch sieht sich Letsch selbstkritisch: "Ich habe auch schon einige Fehler gemacht, sowohl in der Mannschaftsführung als auch im Umgang mit mir selbst. Ich habe diese Reife erst gebraucht." Über Liefering, Aue und Austria Wien gelangte Letsch zu Vitesse Arnheim in der niederländigen Eredevisie. "Spätestens dort habe ich gemerkt, dass ich viel klarer geworden bin und das ich meinen Weg habe."

Der Weg führte ihn dann als Nachfolger von Thomas Reis nach Bochum. Er sei von außen kritisch beäugt worden, so Letsch. Viel hätte er gehört, dass Bochum sowieso absteige. "Umso stolzer können wir sein, wo wir uns hin entwickelt haben." Entwicklung ist auch etwas, was nun gegen Wolfsburg wichtig werden könnte.