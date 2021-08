Leitsch bleibt bis 2023 in Bochum

Der VfL Bochum 1848 und Maxim Leitsch haben den aktuell laufenden Vertrag des Innenverteidigers ausgeweitet. Das gab der Klub am Dienstag bekant. Der neue Vertrag des 23-jährigen Abwehrspielers läuft bis zum Sommer 2023.

Seit 2009 gehört Leitsch dem VfL an und durchlief zunächst sämtliche Jugend-Mannschaften. Im Dezember 2016 erfolgte sein Debüt in der 2. Bundesliga, in 68 Spielen dort gelang ihm im Juni 2020 beim 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli sein bis dato einziges Profi-Tor.

Schindzielorz: "Hat sich kontinuierlich weiterentwickelt"

"Maxim Leitsch ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung und Durchlässigkeit beim VfL Bochum" , sagte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum 1848: "Maxim hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und war ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Wir freuen uns, dass er sich zu seinem Stamm- und Ausbildungsverein bekennt."

"Für mich ist die Vertragsverlängerung der nächste logische Schritt" , sagte der Leitsch selbst: "Ich freue mich auf die kommende Zeit im VfL-Trikot und werde gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen, dass wir unsere Ziele erreichen."

red | Stand: 24.08.2021, 16:00