Der FC Schalke 04 hat seine Siegesserie in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainer David Wagner setzte sich am Samstag (28.09.2019) mit 3:1 (2:0) beim bisherigen Spitzenreiter RB Leipzig durch und verbuchte damit den vierten Sieg in Folge. Durch den Auswärtssieg kletterten die Schalker auf den dritten Tabellenplatz.

Schalke begann mit offensivem Pressing und kam in der Anfangsphase mehrmals zum Abschluss. Doch die größeren Chancen hatte zunächst Leipzig: Marcel Sabitzer traf mit einem 20-Meter-Schuss die Latte (15. Minute), und Emil Forsberg scheiterte kurz darauf aus zehn Metern an S04-Keeper Alexander Nübel.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sportschau. . 01:57:00 Std. . Verfügbar bis 28.09.2019. Das Erste.

Führungstor nach einer Ecke

In der 29. Minute gingen die Schalker dann nach einer Ecke in Führung: Bastian Oczipka flankte, Omar Mascarell verlängerte den Ball mit dem Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Salif Sané problemlos einköpfen konnte. RB wollte umgehend antworten, blieb aber erst mal ungefährlich.