Beginnt Paderborns Abschiedstournee in Leipzig?

"Wir sind der Underdog im Kampf um den Klassenerhalt" oder "Bei einem Abstieg haben wir nichts zu befürchten, aber wir haben ein tolles Jahr in der Bundesliga erlebt" - immer wieder gehen die Aussagen der Verantwortlichen des SC Paderborn in diese Richtung. Am Samstag (06.06.2020) in Leipzig könnte nun endgültig die Abschiedsvorstellung beginnen.

Paderborn zum Siegen verdammt

Der Klub aus Ostwestfalen ist Tabellenletzter und hat acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Neun sind es zum rettenden Ufer - Platz 15, den aktuell der 1. FSV Mainz 05 belegt. Sollte Paderborn verlieren und Mainz am Samstag gewinnen, wären es zwölf Zähler Unterschied. Bei noch zwölf zu vergebenen Punkten und der schlechteren Tordiefferenz dürfte der SCP wohl maximal auf den Relegationsrang hoffen.

Doch auch das würde einem kleinen "Wunder" gleichkommen: Denn neben Leipzig wartet am letzten Spieltag noch Borussia Mönchengladbach auf die Paderborner. Selbst bei Siegen gegen die direkten Konkurrenten Bremen und Union Berlin muss gegen eines der Spitzenteams ein Erfolg her.