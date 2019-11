" Wir müssen etwas zusammenmixen, wo sich die Mannschaft wiederfindet. Wir müssen den richtigen Mix finden ", sagte Gisdol auf der Pressekonferenz am Donnerstag: " Ich glaube, dass wir auch dort eine Chance haben. " Der Coach berichtete, dass er schon ein sehr gutes und ausführliches Gespräch mit dem Spielerrat geführt habe, das er als sehr positiv empfunden hat.

Jonas Hector spielt zentrale Rolle

Zu seiner Spielidee in Leipzig wollte er noch nichts Konkretes sagen, so sei auch das Training ausgelegt: " Wir sollten nicht zu viel wollen, das Einfache müssen wir in den Vordergrund stellen." Die Zeit für weitere Eindrücke von seinem neuen Team in den nächsten Trainingseinheiten wolle er sich nehmen.

" Es wird in den nächsten Wochen ein Spagat sein, was wir forcieren ", sagte Gisdol. Eine zentrale Rolle in seinen Planungen spielt Kapitän Jonas Hector, der vom neuen Coach ausdrücklich für seinen Länderspiel-Auftritt gegen Nordirland (6:1) gelobt wurde.

Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen