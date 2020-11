Zu den Kandidaten für eine Pause zählen Kapitän Marcel Sabitzer, Verteidiger Ibrahima Konaté, der spanische Nationalspieler Dani Olmo sowie Emil Forsberg. Arminia-Coach Neuhaus kann und wird hingegen nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ob der wieder genese Stürmer Andreas Voglsammer in der Startelf stehen wird, um zu helfen, die müde Arminen-Offensive anzukurbeln, wird sich kurzfristig entscheiden.

Lahmendes Offensivspiel " das Thema in der Woche "

Das Offensivspiel " war das Thema in dieser Woche ", sagt Neuhaus: " es liegt nicht an einem, zwei oder drei Spielern, sondern an der ganzen Mannschaft. Wir müssen uns wieder mehr zutrauen. Denn damit steht und fällt unser Selbstvertrauen." Ob es in Sachen Voglsammer trotz guter Trainings-Fortschritte des Spielers schon für die Startelf in Leipzig reiche, werde man sehen.

Video starten, abbrechen mit Escape Manchester City und RB Leipzig - die Totengräber des Fairplay?. sport inside. . 11:05 Min. . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR.

Stand: 27.11.2020, 18:45