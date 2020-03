NRW-Maßnahmen: Kein Trainingsbetrieb bis Mitte April?

Der 1. FC Köln wollte eigentlich am gestrigen Montag (24.03.2020) wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Doch das von der Landesregierung ausgesprochene Kontaktverbot gilt auch für alle Profi- und Olympiasportler. Zudem seien die "Benutzung von öffentlichen und privaten Sportanlagen" untersagt. Das machte NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Lauman deutlich.

Bundesliga-Spiele Anfang April nicht machbar

Betroffen sind davon sieben Bundesligisten, die in NRW ansässig sind. Neben den Kölnern arbeiten auch die Profis von fünf anderen Erstligisten weiterhin im "Home Office" - einzig Borussia Mönchengladbach bildete bisher eine Ausnahme. Dort lief der Trainingsbetrieb unter Sicherheitsvorkehrungen weiter. Das dürfte nun nicht mehr möglich sein.