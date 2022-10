Kommentar: Schalker Systemausfall ist hausgemacht

Es war eine Trennung, die unvermeidlich war. Aber nicht allein die Ergebnisse der vergangenen Wochen haben gegen Frank Kramer gesprochen. Die Mannschaft des FC Schalke 04 vermittelte den Eindruck einer leblosen, heillos überforderten, unstrukturierten und ziellosen Ansammlung von Fußballprofis, die selbst die einfachsten Dinge nicht mehr geregelt bekommen hat.

Für diesen kompletten Systemausfall auf dem Spielfeld ist der Trainer Kramer verantwortlich, der nun die Konsequenzen zu spüren bekommen hat. So weit, so normal im Bundesligageschäft.

Knäbel und Schröder schauen tatenlos zu

Es stellt sich allerdings die Frage, welchen Einfluss die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder an dieser misslichen Situation haben?

Zunächst haben beide den Klub sehenden Auges in diese Situation geführt. Das von beiden stetig wiederholte Mantra von der "dringend benötigten Ruhe im Klub" hat sie in diesem Fall zu einer Handlungsunfähigkeit gezwungen. Die taktischen Verfehlungen Kramers, die teils kuriosen Aufstellungen des Trainers, seine wenig nachvollziehbaren Analysen der absolvierten Spiele: All das schienen beide zu ignorieren. Es durfte nicht sein, was nicht sein konnte.

Und so haben Knäbel und Schröder beim langsamen Untergang tatenlos zugesehen und wurden dabei von ihrer eigenen Ruhe-Maxime ausgebremst. Sie wollten nicht realisieren, wie sich die Mannschaft, wie sich jeder einzelne Spieler, immer mehr in eine Negativspirale unter Kramer geriet - und nun am (vermeintlichen) Tiefpunkt angekommen ist.