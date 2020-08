Zieler-Rückkehr zum 1. FC Köln fast perfekt

Am Dienstag traf der 31 Jahre alte Weltmeister von 2014 auf dem Vereinsgelände des FC ein und unterzog sich in Köln einem Corona-Test. Eine Sprecherin des Klubs bestätigte am Nachmittag entsprechende Berichte der Zeitungen "Bild" und "Express". Die Vertragsunterschrift soll demnach am Mittwoch nach dem obligatorischen Medizincheck erfolgen. Beide Vereine haben sich nach Medieninformationen auf ein Leihgeschäft über ein Jahr geeinigt.

Zieler ist in Köln geboren und aufgewachsen und spielte bis zu seinem Wechsel zu Manchester United bereits in der Jugend für den Geißbock-Klub. In Hannover unterschrieb der Torwart erst vor einem Jahr einen bis 2023 gültigen Vertrag. Nach der Rückkehr von Markus Esser und der Degradierung durch Trainer Kenan Kocak droht ihm bei den 96ern jedoch ein Platz auf der Tribüne.