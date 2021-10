Steffen Baumgart wirkte am Freitagvormittag (29.10.2021) ein wenig nachdenklich. Immer wieder blickte er auf die Tischfläche vor sich, rieb sich mit der Hand durch sein Gesicht. Womöglich war es aber auch nur die Müdigkeit, die den Trainer des 1. FC Köln ein wenig in Mitleidenschaft gezogen hatte. Schließlich durchlebt der 49-Jährige gerade erfolgreiche, aber auch sehr intensive Wochen mit dem FC.

Platz acht in der Bundesliga und das Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal sind für den in den letzten Jahren eher krisengebeutelten Klub keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und das letzte Spiel beim VfB Stuttgart im Pokal am Mittwochabend war ja gerade erst ein paar Stunden her.

Baumgart: "Unser Spiel durchziehen"

Die intensive Aufbauarbeit scheint Baumgart Energie zu kosten. Und nun steht für die Kölner schon das nächste äußerst komplizierte Spiel bevor. Am Samstag bei Borussia Dortmund wollen die Rheinländer ihren Höhenflug fortsetzen. "Wir müssen schon versuchen, vorne zu attackieren. Damit Dortmund seine Stärken nicht auf den Platz bringen kann. Wir haben auch Möglichkeiten, ein gutes Spiel zu machen und werden alles daran setzen, um dort zu gewinnen" , sagte Baumgart dann aber gewohnt energetisch, als er auf den nächsten Gegner blicken sollte. Schwächeln? Nicht erlaubt.

BVB-Torjäger Erling Haaland fällt aufgrund einer schwereren Muskelverletzung bis auf Weiteres bei den Dortmundern aus. Sicher ein Vorteil für die Kölner, die personell nahezu aus dem Vollen schöpfen können. "Ob Haaland spielt oder nicht - das ist immer noch ein sehr guter Kader" , sagt Baumgart. "Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen." Hohe Intensität, viele Zweikämpfe, schnelles Umschaltspiel zeichnen die Bemühungen des FC derzeit aus.

Modeste wieder in der Startelf?

Einer der größten Profiteure dieser dauerhaft mutigen Herangehensweise ist derzeit sicher Angreifer Anthony Modeste. Nach elf Pflichtspielen erzielte der 33-Jährige bereits acht Treffer. Sicher keine schlechte Bilanz für einen Spieler, der bei den meisten Experten und Fans eigentlich schon abgeschrieben war. Alle 105 Minuten trifft der Franzose durchschnittlich in dieser Saison. "Ich habe viel investiert und der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben. Ich versuche, das zurückzuzahlen" , sagt Modeste über seinen Höhenflug.

Gegen Stuttgart hatte Modeste, der zunächst zur Schonung auf der Reservebank Platz nehmen musste, mit seinen zwei Toren die Partie zugunsten seines Teams entschieden. Gegen den BVB hat der robuste Mittelstürmer allerdings noch Nachholbedarf. In acht Partien erzielte er bislang erst zwei Treffer gegen die Dortmunder.

Dass Modeste gegen den BVB wieder in der Startelf stehen wird, dürfte allerdings unstrittig sein. "Es geht darum, mit Frische ins Spiel zu gehen. Ich denke schon, dass ein Wechsel stattfinden wird" , sagte Baumgart mit Blick auf die gesamte Mannschaft. Aber welcher Trainer beordert seinen besten Stürmer ohne Grund auf die Reservebank?

