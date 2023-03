"Es ist nervig, weil wir es natürlich ändern wollen" , hat Tigges jüngst dem "Kicker" gesagt. Er findet: "Wir analysieren, was wir falsch oder nicht ganz richtig machen. Wir müssen die Wahrscheinlichkeit auf Tore erhöhen, indem wir gute Bälle in den Strafraum spielen und wir Stürmer uns dort besser in Position bringen." Dann kämen die Tore auch fast von alleine: "Wenn die Vorlage perfekt ist, wird es in der Mitte einfach, das Ding reinzumachen."

789 Minuten ohne Tor

"Kein Händchenhalten" - Steffen Baumgart

789 Minuten sind die Kölner Stürmer nun schon ohne Tor. Trotzdem sagt Trainer Steffen Baumgart: "Wir werden kein Stürmerproblem daraus machen." Besondere Streicheleinheiten bräuchten die Angreifer vom Trainer und ehemaligen Stürmer ohnehin nicht. "Sie brauchen kein Händchenhalten von mir. Wir versuchen, als Mannschaft die Lösungen anzubieten und daran zu arbeiten."

Beängstigend ist, dass die Kölner keineswegs nur das Problem schlechter Chancenverwertung mit sich herumschleppen. Sie kommen kaum noch in gefährliche Situationen. Ein Vergleich der ersten sieben Spiele der Hin- und Rückrunde zeigt: In der Rückrunde erarbeiteten sich nur der FC Augsburg (22) und der 1. FC Union Berlin (21) weniger Torchancen als die Geißböcke (24).

"Natürlich gucken wir nach unten"

Wohin der Weg des FC führen wird, wenn es weitergeht mit der Torflaute, ist klar: in den Abstiegskampf. Das sieht auch Trainer Steffen Baumgart nicht anders. Ihn ärgern besonders die Niederlagen gegen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. "Natürlich gucken wir nach unten und das müssen wir auch, weil wir auch sehen, dass die anderen punkten. Gerade, auch wenn man gegen die direkte Konkurrenz spielt, und das haben wir gegen Stuttgart und Bochum jetzt zweimal zugelassen" , sagte der Coach am Montag nach dem Training in einer kurzfristig eingerichteten Mixed-Zone für neugierige Journalisten.