Das gab der rheinische Klub am Donnerstag bekannt. Demnach werde dem FC die Vollauslastung mit 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern genehmigt. Nachdem in einer ersten Vorverkaufsphase bereits 37 500 Tickets an Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber sowie Personen mit FC-Mitgliedschaft gegangen waren, hat Köln nun den Verkauf von 12.500 weiteren Tickets an Mitglieder gestartet.