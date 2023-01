Der 1. FC Köln verlängert mit verletztem Uth

Der 1. FC Köln hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Routinier Mark Uth bis 2025 verlängert. Das teilten die Geißböcke am Freitag mit. " Mark ist mit seinen Qualitäten in der Offensive ein Spieler, der den Unterschied machen kann ", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Der 31-Jährige Uth, der den Geißböcken nach einer Schambein-OP wohl erst im März wieder zur Verfügung stehen wird, kam im Sommer 2021 nach Köln. Seitdem brachte er es auf 48 Bundesliga-Einsätze, in denen er neben zehn Toren auch 14 Vorlagen beisteuerte. " Auf dem Weg nach Europa war Mark Leistungsträger und Führungsspieler. Wir sind fest davon überzeugt, dass er nach seiner Verletzung genau das wieder bei uns einbringen wird ", so Keller.

