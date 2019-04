1. FC Köln trennt sich von Trainer Anfang

Der 1. FC Köln hat sich nach WDR -Informationen von Trainer Markus Anfang getrennt. Zuvor hatte der Zweitliga-Tabellenführer seine für Samstag (27.04.2019) geplante Trainingseinheit kurzfristig abgesagt und damit Gerüchte über einen bevorstehenden Rauswurf Anfangs genährt. Der Verein wollte sich zunächst nicht äußern.

Offiziell wurde die Übungseinheit verschoben, da die Kölner erst am 6. Mai zum nächsten Spiel in Fürth antreten müssen. Nach dpa-Informationen kam am Samstag jedoch die Vereinsspitze zusammen, um die sportliche Situation zu analysieren.

Vier Spiele ohne Sieg

Ein Verbleib Anfangs über den Sommer hinaus war zuletzt immer unwahrscheinlicher geworden. Eine Trennung noch in der Saison ist jedoch ein harter Schritt. Zwar ist von Feierlaune in der Domstadt aktuell so gar nichts zu spüren, dennoch steht der gebürtige Kölner mit seinem Team drei Spiele vor dem Saisonende an der Tabellenspitze, der Aufstieg ist fast sicher.

Zuletzt blieben die Kölner jedoch vier Spiele ohne Sieg. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt am Freitag hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainer gefordert. Anfang werden unter anderem fehlende Konstanz, fehlende Balance zwischen der anfälligen Defensive und der überragenden Offensive sowie seltsame taktische Wechsel vorgeworfen.