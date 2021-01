Kölner Sturmflaute immer dramatischer

Magere 15 Tore stehen für den FC nach 18 Spieltagen zu Buche - weniger Treffer erzielten nur Bielefeld und Schlusslicht Schalke. " Wir sind keine Mannschaft, die in einem Spiel vier oder fünf Tore erzielt ", hatte Trainer Markus Gisdol unlängst erklärt. Allerdings hat es in dieser Bundesligasaison noch nicht einmal zu drei Treffern gereicht. Ja selbst doppelt trafen die Kölner bislang erst in vier Partien: Im Hinspiel gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, Wolfsburg sowie auf Schalke.

Von Spiel zu Spiel wird deutlicher: Dem FC fehlt ein Torjäger. Neuzugang Sebastian Andersson war noch gar nicht richtig in der Domstadt angekommen, da bremste ihn eine hartnäckige Knieverletzung aus. Der Verein hofft, dass der Schwede Ende Februar wieder einsatzfähig ist.

Modeste - der gefallene Held

Und dann wäre da noch Anthony Modeste, der mittlerweile im Kölner Trikot eine fast schon tragische Figur abgibt. Nachdem er gegen Hoffenheim in der 61. Minute eingewechselt wurde, verschuldete er gleich mit seiner ersten Aktion einen Elfmeter. Keine drei Minuten später hätte er seinen Fauxpas wiedergutmachen können, als der FC seinerseits einen Strafstoß zugesprochen bekam. Doch der Franzose scheiterte vom Punkt.

" Wir gewinnen und verlieren zusammen ", nahm Gisdol im Anschluss seinen Stürmer in Schutz: " Ich sehe, dass Tony Gas gibt und arbeitet. " Gebracht hat das bislang aber nichts. Glück- und ideenlos ist Modeste aktuell nur noch ein Schatten des einstigen 25-Tore-Stürmers, der auf Händen durchs Kölner Stadion getragen wurde. Ob der Franzose jemals auch nur annähernd wieder an seine Leistungen aus den Jahren 2015 bis 2017 wird anknüpfen können, erscheint fraglicher denn je.

Auch Sebastiaan Bornauw, in der letzten Saison noch sechsmal nach Standards erfolgreich, hat noch kein einziges Mal getroffen. Tief blicken lässt zudem, dass mit Ellyes Skhiri der erfolgreichste Kölner Torschütze ein defensiver Mittelfeldspieler ist.

Kritik an Heldt wird lauter

So mehren sich auch die kritischen Stimmen gegen Sportchef Horst Heldt, der es im Sommer verpasst hat, die abgewanderten Jhon Cordoba und Mark Uth sowie den verletzten Florian Kainz adäquat zu ersetzen. Ob man dieses Versäumnis in der ohnehin schwierigen - und durch Corona zusätzlich verschärften - Wintertransfer-Periode überhaupt nochmal ausbügeln kann, ist ungewiss.