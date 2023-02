Kölner Schmähplakate gegen Eberl könnten Folgen haben

Dieser zeigte sich fassungslos: " Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was Burnout genau bedeutet ", so Eberl. " Manche ertränken das in Alkohol, manche nehmen Drogen, manche bringen sich um. Das ist die harte Wahrheit ", sagte der 49-Jährige, der in Köln auch wegen seiner Vergangenheit beim Erzrivalen Gladbach wenig beliebt ist.

Quelle: sid/red