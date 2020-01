Schaub war im Sommer 2018 vom österreichischen Erstligisten Rapid Wien in die Domstadt gekommen. Während der 25-Jährige in der letzten Saison noch 27 Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte und mit drei Toren und 13 Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg beitrug, spielte Schaub in der laufenden Saison neunmal (ein Tor, eine Vorlage) und verlor unter dem seit November amtierenden FC-Trainer Markus Gisdol seinen Stammplatz. Im Winter erteilte die sportliche Führung der Kölner ihm dann die Freigabe.