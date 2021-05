Köln machte weiter Druck: Wolf (77.) scheiterte an Fährmann, eine Minute später schoss er knapp am Tor vorbei. Der eingewechselte Max Meyer (82.) fand ebenfalls seinen Meister in Fährmann. In den Schlussminuten warf Köln alles nach vorne - und wurde in der 86. Minute belohnt: Nach einer Flanke von Jan Thielmann auf den langen Pfosten war Bornauw zur Stelle und erzielte per Kopf den Siegtreffer.