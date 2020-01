Die Rückkehr von Lukas Podolski zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nimmt konkrete Formen an. Wie die Rheinländer am Dienstag (21.01.2020) mitteilten, plant der Klub eine kurzfristige Zusammenarbeit und eine Einbindung des Weltmeisters in den Verein nach seiner aktiven Karriere. Wie diese Zusammenarbeit konkret aussieht, steht noch nicht fest. Podolski ist froh über die kommende Zusammenarbeit: "Ich freue mich darauf, gemeinsam zu planen, wie ich den FC untersützten kann. Denn Köln war, ist und bleibt meine Heimat und der FC ist mein Verein."

"Lukas ist ein Idol für eine ganze Generation FC-Fans und wird beim FC immer eine offene Tür vorfinden" , betonte Präsident Werner Wolf. "Wir möchten seine Liebe und seine Strahlkraft für den FC nutzen und Lukas zugleich bei den für ihn bedeutenden und sehr persönlichen Schritten beim Übergang von der aktiven Karriere in die Zeit danach begleiten."