Eigentlich schien die Zeit von Salih Özcan beim 1. FC Köln endgültig abgelaufen. Der 23-Jährige hatte in den vergangenen Monaten ein Vertragsangebot der Geißböcke ausgeschlagen, suchte nach 14 Jahren eine neue Herausforderung. So recht schien er nicht mehr an einen Durchbruch bei seinem Heimatverein zu glauben.

Dann die Rolle rückwärts: Klub und Spieler nahmen die Verhandlungen wieder auf und arbeiten nun doch über den 30. Juni 2021 hinaus zusammen. Beide Seiten einigte sich auf einen neuen Kontrakt bis 2023.

" Ich bin sehr glücklich, dass ich weiter ein Teil der FC-Familie bin ", so Özcan in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. " Besonders haben mich die Gespräche mit Steffen Baumgart und allen FC-Verantwortlichen davon überzeugt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist. "

Baumgart will auf Öczan setzen

Der entscheidende Grund für Özcans Verlängerung in Köln ist wohl der neue Trainer. Steffen Baumgart bemühte sich intensiv um den Mittelfeldspieler. Er zeigte ihm klare Perspektiven auf und überzeugte ihn so von einem weiteren Engagement bei den Geißböcken. " Salih ist eine absolute Integrationsfigur für den FC. Er ist hier geboren, hat seine fußballerischen Wurzeln in Köln und identifiziert sich total mit dem Club ", so Baumgart.

Es waren vermutlich aber auch noch andere Faktoren, die zu seinem Sinneswandel geführt haben. Zum einen war es immer Özcans Ziel, in der kommenden Saison erstklassig zu spielen - das ist nach der erfolgreichen Relegation nun auch in Köln weiter möglich. Gleichzeitig fehlten aber auch schlicht die Alternativen. Es soll Angebote aus der 2. Bundesliga sowie Interessenten aus Schottland und der Türkei gegeben haben - die ganz große Offerte blieb jedoch aus.

Mangelnde Konstanz in Köln

Die Frage ist: Gelingt es Baumgart, den Spieler so weiterzuentwickeln, dass er sein Potenzial dauerhaft abrufen kann? Denn bislang konnte Özcan die Erwartungen der Kölner nicht wirklich erfüllen. " Ich bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten beim FC noch viel häufiger und stärker auf den Platz bringen kann als bisher ", zeigte sich Trainer Baumgart optimistisch.

Zwar blitzte sein Können auch in der vergangenen Saison immer wieder mal auf, er traf unter Druck aber zu oft die falschen Entscheidungen und blieb offensiv harmlos. Nicht ein Treffer gelang Özcan, der bereits als Neunjähriger zu den Geißböcken wechselte, in seinen bislang 64 Bundesliga-Spielen. Dennoch: Mit seiner Laufstärke und Technik könnte Özcan ideal zum Power-Fußball passen, den Baumgart in Paderborn etablierte und zukünftig auch in Köln spielen lassen will.

Wie wichtig Özcan für eine Mannschaft sein kann, hat er zuletzt bei der U21-EM bewiesen. Trotz der anstregenden Relegation rannte und ackerte er unermüdlich für das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz. Auch im Finale erledigte er seine Aufgabe im zentralen Mittelfeld mit Bravour und hatte so großen Anteil am Gewinn des EM-Titels für die DFB-Junioren.

Video starten, abbrechen mit Escape Sportschau Daily - mit Salih Özcan und Alica Schmidt. Sportschau. . 24:10 Min. . Verfügbar bis 14.06.2022. Das Erste.

Tokio oder FC-Vorbereitung?

Gerne würde Kuntz den Kölner auch mit zu den Olympischen Spielen nehmen. Ob es dazu kommt ist noch offen - vielleicht verzichtet Özcan auch auf die Tokio-Reise, um sich in der Vorbereitung für einen Stammplatz beim FC zu empfehlen. " Ich habe die Einladung erhalten. Natürlich ist eine Olympia-Teilnahme etwas ganz Großes, doch an erster Stelle steht der Verein ", so Özcan. Die Aussage zeigt, wie ernst er seinen Neuanfang unter Baumgart nimmt.

Stand: 29.06.2021, 12:41