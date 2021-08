Gegen Bayern wird es schwerer

Gegen starke Gegner wie München endet die Spielweise Baumgarts daher auch mal in deutlichen Niederlagen. Wenn am nächsten Sonntag die Gegenspieler Lewandowski, Kimmich und Co. heißen, könnte es also schief gehen. Abrücken wird Baumgart deshalb von dieser Spielweise nicht. "Warum sollten wir nicht da gewinnen? Wir fahren dahin und hauen alles raus" , gibt er die Richtung vor.

Es ist genau diese Art und Weise, mit der er noch etwas Wichtiges schafft: Er reißt die Zuschauer mit. Die 16.500 Fans freuten sich gegen Berlin sichtlich über eine Mannschaft, die nach vorne spielt. Kaum vorzustellen, wie laut das bei einem vollen euphorisierten Stadion werden kann. Und auch das weiß Baumgart: Die begeisterungsfähigen Kölner Fans können ebenfalls eine Waffe sein.

Stand: 16.08.2021, 10:29