"Mein Herz tut weh, wenn ich den FC so sehe." Ein Satz, den viele Kölner Anhänger so hätten unterschreiben können am Sonntag (29.09.2019). Bemerkenswert ist, dass er von einem Gegner kommt. Lukas Klünter spielte bis vor zwei Jahren beim FC und hatte immer noch Gefühle für den Ex-Arbeitgeber. Doppelt kurios: Mit der Vorlage zum vorentscheidenden zweiten Tor hatte er dazu beigetragen, dass sein eigenes Herz ein bisschen weh tat.

Ähnlich wie beim letzten Abstieg?

Vor der Partie gegen Hertha BSC war die Welt in Köln scheinbar noch in Ordnung. Die Saison fange erst jetzt an, hatten die Verantwortlichen aufgrund des schweren Auftaktprogramms gegen vier Top-Teams betont. Eben diese vier Spiele gingen allesamt verloren. Nur in Freiburg holte man einen 2:1-Sieg.

Einen Tag später ist die Stimmung umgeschlagen - die Rheinländer kassierten gegen Hertha eine 0:4-Klatsche. "Wir wünschen, dass ein anderer mal so verteidigt wie wir. Macht aber keiner", kritisierte FC-Coach Achim Beierlorzer seine Defensive. Sportchef Armin Veh wollte dagegen "noch nicht in Aktionismus verfallen". Er mahnte aber: "Wir haben die letzte Abstiegssaison im Hinterkopf."