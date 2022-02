Der eine ist zurück, der andere muss passen. Während Köln-Trainer Steffen Baumgart am Freitagabend (11.02.2022, 20.30 Uhr) in Leipzig nach seiner symptomfreien Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie Vollgas geben kann, ist Anthony Modeste ausgebremst. Der Franzose wird die Reise nach Sachsen am 22. Spieltag krankheitsbedingt nicht antreten können. Das bestätigte der 1. FC Köln am Donnerstag.