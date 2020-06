Kölns Stürmer Modeste als Gewinner der Corona-Pause

Fünf Spiele, drei Punkte, kein Sieg - die Bilanz des 1. FC Köln seit der Corona-Zwangspause ist mehr als bescheiden. Kaum etwas ist mehr zu sehen von dem FC, der sich mit teilweise begeisternden Auftritten von Platz 18 bis in die Nähe der Europa-Ränge gekämpft hatte.

Doch während die meisten Kölner noch auf der Suche nach ihrer Vor-Corona-Form sind, gibt es einen, bei dem es aktuell wieder besser läuft. Eigentlich läuft es bei ihm sogar so gut, wie noch nie seit seiner umjubelten Rückkehr zum FC im November 2018. Die Rede ist von Anthony Modeste.

Drei Tore in vier Spielen

Der Franzose traf beim 1:1 in Augsburg zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen. Zum Vergleich: In seinen 19 Einsätzen bis zur Corona-Pause gelang Modeste gerade mal ein Treffer. Viel zu wenig für einen, der die Geißböcke 2017 mit 25 Saisontoren in die Europa League geschossen hatte.

Der Stürmer funktioniert derzeit perfekt als Joker. Von Trainer Markus Gisdol gab es nach dem Spiel beim FCA daher lobende Worte: " Tony hat wieder gebrannt, als er rein kam. Er hat den Ball gut im Tor untergebracht. " Tatsächlich zählte der Treffer eindeutig zur Kategorie "sehenswert": In der 86. Minute nahm er eine Kopfball-Ablage von Ismail Jakobs mit links und donnerte den Ball per Volleyschuss ins lange Eck. Seit seiner Einwechslung waren da gerade einmal 223 Sekunden vergangen.