1. FC Köln verleiht Olesen in die Schweiz

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird der 22-Jährige bis zum Sommer an den Schweizer Erstligisten Yverdon-Sport FC ausgeliehen. Dort soll er mehr Spielpraxis bekommen.

" Mathias hat sich in seiner bisherigen FC-Zeit konstant nach vorne entwickelt. Um diese Entwicklung weiter zu forcieren, braucht Mathias jetzt noch mehr und vor allem auch regelmäßigere Spielzeit ", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller zu den Gründen des Transfers.

Olesen steht seit 2019 in Köln unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der luxemburgische Nationalspieler in sechs Ligapartien zum Einsatz. Der FC kann aufgrund der Transfersperre weder in diesem Winter noch im Sommer Spieler verpflichten oder ausleihen.