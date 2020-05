Nach Toren gleichauf mit Gnabry und Reus

Cordoba, der diese "Art und Weise" durch sein elftes Saisontor ein Stück weit kaschierte, ist beim 1. FC Köln unangefochtener Stürmer Nummer eins. In der Torschützenliste liegt er auf Platz fünf, unter anderem gleichauf mit Bayern Münchens Serge Gnabry und Borussia Dortmunds Marco Reus. Der physisch starke Angreifer erzielte zehn seiner elf Tore unter Trainer Gisdol, der Mitte November auf Achim Beierlorzer folgte.

Entwicklung bei Cordoba erkennbar

Dabei war der Kolumbianer, der im Sommer 2017 nach dem Europapokal-Einzug des FC für 17 Millionen Euro von Mainz 05 kam, beinahe als Flop abgestempelt worden. In seiner ersten FC-Saison traf er in der Bundesliga kein einziges Mal, Köln stieg ab. Im Zweitliga-Jahr kam dann doch noch der Durchbruch: 20 Tore steuerte er zum Wiederaufstieg bei.

Nun steht Cordoba im deutschen Fußball-Oberhaus erstmals in seiner Karriere bei einer zweistelligen Trefferanzahl. Aktuell stellt er sogar Ex-Europapokal-Held Anthony Modeste in den Schatten, auf den sich 2018 nach seiner Rückkehr vom China-Abenteuer ursprünglich mal die Hoffnungen der FC-Fans konzentriert hatten.

Modeste traf nach seiner Einwechselung im Rheinderby zum wichtigen 1:2, leistete quasi die Vorarbeit für Cordobas großen Moment. Doch er kommt in dieser Saison auf lediglich zwei Tore und deutlich weniger Spielzeit als Cordoba. Dies trifft auch auf Simon Terodde (drei Tore) zu.

Noch bis Sommer 2021 in Köln?

Cordobas Kontrakt läuft noch bis Sommer 2021 - in Köln würden sie ihn gerne noch länger behalten. Ob er auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt hat, könnte sich im kommenden Transferfenster zeigen. In einer Kolumne des "kicker"-Fachmagazins brachte Ex-Fußballprofi Dietmar Hamann Cordoba gar schon als kostengünstige Option für die Bayern ins Spiel. Dass der sich durchbeißen kann, hat er in Köln zwar bewiesen. Aber ob er sich freiwillig wieder irgendwo hinten anstellen würde, ist kaum vorstellbar.

Stand: 25.05.2020, 17:23