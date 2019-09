Und genau darin liegt auch die Gefahr. Nach der mageren Punktausbeute zum Start ist Köln gegen die Hertha fast schon zum Siegen verdammt, will man nicht bis Weihnachten dauerhaft im Tabellenkeller feststecken. Das weiß auch FC-Geschäftsführer Armin Veh, der die Situation aber noch nicht zu sehr dramatisieren will: " Es ist Druck auf dem Kessel. Das ist richtig. Aber den hast du in der Bundesliga eigentlich immer ", so der 58-Jährige.

Jorge Meré hofft auf ersten Startelf-Einsatz

Welche Spieler diesem Druck am Sonntag standhalten müssen, entscheidet sich vor allem in der Verteidigung erst kurzfristig. Denn Rafael Czichos, der bislang in allen fünf Bundesligaspielen über 90 Minuten auf dem Platz stand, droht wegen eines Magen-Darm-Infektes auszufallen.