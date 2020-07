Kölns Sportchef über Trainer, Verträge und Zuschauer

Die Verlängerung von Trainer Markus Gisdol beim 1. FC Köln wird wohl in Kürze verkündet. Bis zum Trainingsstart Anfang August sei das Thema " definitiv geklärt ", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Interview des "Express" und des "Kölner Stadt-Anzeigers" am Samstag (10.07.2020).

Gisdol hatte den FC im November übernommen und nach starkem Zwischenspurt auch ohne Sieg in zehn Geisterspielen zum Klassenerhalt geführt. Der gemeinsam mit Gisdol gekommene Sportchef Horst Heldt hatte Ende Juni bereits bis 2023 unterschrieben.