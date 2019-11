Es überwiegt die Skepsis: Kann Gisdol Köln?

Rampenlicht, Co-Trainer, Modeste - Baustellen über Baustellen

Doch nicht nur fachlich, auch menschlich können sich Gisdol erstmal nur wenige in der Domstadt vorstellen. Der ehemalige HSV-Sportchef Jens Todt sagte einst über den Schwaben: " Markus Gisdol ist ein eher introvertierter Mensch, der nicht die große Bühne sucht. Er ist kein Umarmer. Er kennt die Spielregeln des Zirkus Profifußball, aber er muss nicht unbedingt im Rampenlicht der Manege stehen. " Zwar waren die Aussagen Todts damals als Kompliment gemeint, für eine schnelle Eingewöhnung in der Medienstadt am Rhein sprechen sie allerdings nicht. Denn kaum irgendwo anders steht ein Trainer derart im Rampenlicht wie im fußballverrückten Köln.

Anthony Modeste und Trainer Markus Gisdol kennen sich noch aus Hoffenheim

Hinzu kommen weitere Baustellen, wie die Frage was aus dem bisherigen Co-Trainer Manfred Schmid wird. Weil Gisdol seinen langjährigen Vertrauten und Assistenzcoach Frank Kaspari mit nach Köln bringt, ist für ihn im Trainerteam kein Platz mehr. Man hoffe, dass Schmid " dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleibt ", erklärte Geschäftsführer Alexander Wehrle. Auch Gisdols zerrüttetes Verhältnis zu Stürmer Anthony Modeste birgt Konfliktpotential. Der Franzose war 2015 vor Gisdol aus Hoffenheim geflüchtet. Der Coach selber wollte das Thema aber nicht zu hoch hängen, sagte nur: " Wir brauchen ihn - wie jeden anderen Spieler auch. Es wird auch mit ihm ein Neustart. "

Zweimal schaffte Gisdol schon die Rettung

Doch vielleicht ist die Skepsis, die dem 50-Jährigen von allen Seiten entgegen bläst auch seine größte Chance. Denn eigentlich kann Gisdol beim FC fast nur im positiven Sinne überraschen. Und es gibt durchaus auch Argumente, die für den Schwaben sprechen. Gisdol schaffte sowohl mit Hoffenheim (2013) als auch dem HSV (2017) den Klassenerhalt - und das, obwohl beide Vereine zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung deutlich schlechter da standen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, wird von ihm nun auch in Köln erwartet.

Außerdem könnte Gisdol tatsächlich für einen neuen Impuls sorgen, den das Team im Abstiegskampf unbestritten bitter nötig hat. Denn dass die Mannschaft mehr Qualität besitzt, als sie zuletzt auf dem Rasen gezeigt hat, darin sind sich wohl alle einig.

Viel Zeit, bleibt Gisdol allerdings nicht. Am besten schon beim nächsten Spiel in Leipzig am Wochenende, spätestens aber bei den Partien gegen Augsburg und Union Berlin muss der Trainer Ergebnisse liefern. Sonst könnte Stevens am Ende recht behalten und es wird für den 50-Jährigen ein kurzes Gastspiel bei den Geißböcken.

Stand: 19.11.2019, 11:48