Einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts" bestätigte Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle am Mittwoch (31.03.2021). Der Kredit über 20 Millionen Euro bei der Hausbank laufe sechs Jahre. In den ersten beiden Jahren müsse der Verein nur Zinsen zahlen, in den vier Jahren danach zahle er je fünf Millionen Euro ab.

"Wir haben uns relativ spät dazu entschieden, weil wir versucht haben, es mit eigenen Mitteln zu schultern. Aber mit insgesamt rund 63 Millionen Umsatzverlust kommt man als mitgliedergeführter Verein nicht daran vorbei" , sagte Wehrle.