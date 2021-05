Medienberichte: 1. FC Köln trennt sich von Geschäftsführer Horst Heldt

Kicker, Sport 1 und der Express hatten am Sonntag (30.05.2021) zuerst übereinstimmend über die Trennung von Heldt berichtet. Das deckt sich mit WDR-Informationen. Der Verein hat die Personalie noch nicht bestätigt.

Bereits vor dem entscheidenden Relegationspiel des 1. FC Köln gegen Holstein Kiel (5:1) war öffentlich über die Zukunft von Heldt beim FC spekuliert worden. Nach aktuellen WDR-Informationen stand die Entscheidung intern bereits nach dem Spiel gegen den FC Schalke (22. Mai) fest.

Heldt hat noch einen Vertrag bis 2023

Der 51-Jährige, einst Profi des FC, übernahm das Amt des Geschäftsführers am 18. November 2019 von Armin Veh, sein Vertrag lief bis 2023.

Mit Trainer Markus Gisdol verhinderte der Klub den Abstieg in der Saison 2019/20, in der abgelaufenen Spielzeit wuchs der Druck auf das Duo, Gisdol musste in höchster Abstiegsgefahr nach dem 28. Spieltag gehen.

Medienbericht: Trio übernimmt interimsmäßig die Aufgaben von Heldt

Unter Interimscoach Friedhelm Funkel schaffte Köln zunächst den Sprung in die Relegation und gegen den Zweitliga-Dritten Kiel (0:1, 5:1) schließlich die Rettung.

Laut Sport 1 sollen der ehemalige FC-Keeper Thomas Kessler, Aufsichtsratsmitglied Jörg Jakobs und Lizenzspieler-Leiter Lukas Berg interimsmäßig den Aufgabenbereich von Heldt übernehmen. Jakobs ist nach dem WDR vorliegenden Informationen der Wunschkandidat als dauerhafter Nachfolger Heldts.

Stand: 30.05.2021, 17:47