Köln gegen Frankfurt am Sonntag vor 300 Zuschauern

Drei Bundesligaspiele ohne Fans - größte Kulisse in Hoffenheim?

Defnitiv müssen Freiburg, Bielefeld und Augsburg am 4. Spieltag ihre Heimspiele ohne Zuschauer austragen. In mehreren Stadien wird es nur eine Mini-Kulisse geben. Die meisten Fans könnten bei Borussia Dortmunds Gastspiel in Hoffenheim dabei sein. | sportschau