Denis Huseinbasic wirbelt im Trikot von Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach.

Bei den Kickers, die die Saison 2021/22 auf Rang drei beendeten, gelangen ihm in seinen zwei ersten Herren-Spielzeiten neun Tore und sieben Assists. An Biss, wenn man so will, mangelte es ihm ebenfalls nicht: Zehn Gelbe Karten durfte er sich ins Sammelheft kleben.

Schon zuvor hatte er mit 18 Jahren in der Offenbacher U19 auf sich aufmerksam gemacht, durfte dort auch dreimal die Kapitänsbinde tragen. Zuvor war er in den Nachwuchsabteilungen von Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt ausgebildet worden.