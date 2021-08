Kilian rückt ins Aufgebot der Kölner

Der in dieser Woche verpflichtete Innenverteidiger Luca Kilian wird zunächst in den Kader rücken, aber noch nicht in die Startformation. "Es ist ja nicht so, dass jemand zu uns kommt und dann sofort spielt. Das muss man sich erarbeiten" , betonte der FC-Chefcoach.